«Цунами №2»: лидер сербских социалистов оценил итоги парламентских выборов

Завершившиеся накануне в Сербии парламентские выборы стали «цунами», очистившим политическое поле страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, возглавляющий социалистическую партию, которая по итогам голосования набрала более 11% голосов и получила 32 мандата в новом составе Народной Скупщины.

«Эти выборы можно назвать «цунами номер 2», так как они окончательно «расчистили» остатки отдельных партий, разбитых выборами 2016 года, когда так же, как и сейчас, победу одержала Сербская Прогрессивная партия (СПС) во главе с лидером Александром Вучичем», – сказал Дачич.

Он подчеркнул, что социалисты действуют в коалиции с правящей партией. «Мы гордимся тем, что мы сделали для Сербии вместе с Вучичем. Мы готовы продолжить сотрудничество с абсолютным победителем на выборах», – заявил лидер социалистов.

Дачич обратил внимание, что в 2020 году его партия набрала больше голосов избирателей, чем на предыдущих выборах, что свидетельствует о растущем доверии граждан. «В этот раз у нас больше мандатов, за нас проголосовало от 350 000 до 370 000 человек», – отметил он.

На вопрос о дальнейших планах и возможной отставке с поста руководителя партии Дачич удивлённо ответил: «Если я уйду в отставку после лучшего, чем в прошлый раз, результата, то что делать тем, кто проиграл? Харакири?» Вместе с тем лидер социалистической партии сообщил, что тот депутат, который на местном уровне наберёт больше всего голосов избирателей, станет заместителем председателя партии.

Напомним, в Сербии 21 июня состоялись не только парламентские выборы в Народную Скупщину, но и выборы в органы местного самоуправления. На данный момент Республиканская избирательная комиссия обработала более 60% бюллетеней. В парламент Сербии проходят Сербская Прогрессивная партия с 61,24% голосов, коалиция Социалистической партии и «Единой Сербии», которые набрали 10,43% голосов, а также Сербский Патриотический Союз (СПАС), получивший 3,73% народной поддержки. Кроме них, в Народной Скупщине получат представительство три партии национальных меньшинств.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.06.20

«Такое переживаю впервые»: результаты выборов в сербский парламент оказались беспрецедентными. / Черногория снова вышла на православный протест. / Дело – табак… Хорватия теряет крупнейшего инвестора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»