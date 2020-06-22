«Сработало ощущение гражданской солидарности»: эксперт объяснил причины убедительной победы партии Вучича на выборах в Сербии

На парламентских выборах в Сербии, по итогам которых убедительную победу одержала Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича, сработало ощущение гражданской солидарности. Власти не пожалели полумиллиона евро на меры поддержки населения во время пандемии covid-19, и это дало результат, считает известный российский политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Сербские власти не пожалели денег на меры социальной поддержки в условиях эпидемии коронавируса. Единовременные выплаты в размере 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину, реальная поддержка малого и среднего бизнеса, убедительность карантинных мероприятий. 520 млн евро было заложено на это в бюджете не самой богатой страны, – обратил внимание Калачев, комментируя в «Фейсбуке»итоги выборов в Сербии. – Выплаты в размере 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину Сербии вне зависимости от того, работает он или нет и получает ли пенсию, не могли не дать отдачу. Далеко не все обратились за помощью, но ощущение общей гражданской солидарности сработало».

«Теперь остается договориться с косовскими албанцами об обмене территориями. Мандат на это получен», – отметил также Калачев.

Как сообщал «Новый День», накануне в Сербии 21 июня состоялись не только парламентские выборы в Народную Скупщину, но и выборы в органы местного самоуправления. На данный момент Республиканская избирательная комиссия обработала более 60% бюллетеней. В парламент Сербии проходят Сербская Прогрессивная партия с 61,24% голосов, коалиция Социалистической партии и «Единой Сербии», которые набрали 10,43% голосов, а также Сербский Патриотический Союз (СПАС), получивший 3,73% народной поддержки. Кроме них, в Народной Скупщине получат представительство три партии национальных меньшинств.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.06.20

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