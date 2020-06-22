«Предоставлена реальная возможность выбора»: международные наблюдатели оценили избирательную кампанию в Сербии

Завершившиеся накануне парламентские выборы в Сербии были проведены с соблюдением международных стандартов. Такие выводы содержатся в отчете наблюдателей Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ).

«Избирательными органами Сербии были созданы все условия, необходимые для свободного волеизъявления граждан на выборах. Участники избирательного процесса продемонстрировали высокую степень доверия по отношению к структурам, осуществляющим администрирование выборов народных депутатов», – говорится в отчете, который цитирует «Балканист.ру».

В рамках мониторинга избирательной кампании наблюдатели провели 19-21 июня встречи с руководством ряда политических партий, участвующих в выборах, и с представителями Республиканской избирательной комиссии Сербии. В день голосования наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательные участки в Белграде, Нови-Саде и в ряде населенных пунктов автономного края Воеводина.

В процессе наблюдения за подготовкой и проведением выборов наблюдатели от МПА СНГ зафиксировали только технические недостатки, не носившие массового характера и не способные оказать влияние на результат выборов.

Эксперты отметили, что участие в выборах значительного количества политических партий и блоков (21 партия и коалиция), представляющих весь спектр политических сил, свидетельствует о высокой конкурентности избирательного процесса. «Сербским избирателям была предоставлена реальная возможность выбора», – заключают наблюдатели от МПА СНГ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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