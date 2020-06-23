Президент Сербии получил карт-бланш на решение косовской проблемы

Новый созыв Скупщины станет первым в новейшей истории Сербии парламентом, в котором не будет серьезного идеологического противостояния. Все прошедшие в Скупщину партии стоят на похожих социально-патриотических позициях, что в итоге может позволить решить косовскую проблему уже в ближайшее время. Об этом пишет в своей статье в «Независимой газете» известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Эксперт обратил внимание, что прошедшие в воскресенье парламентские выборы в Сербии показали наиболее убедительный результат Сербской прогрессивной партии президента Александара Вучича в истории – при явке чуть более 50% она получила почти 64% голосов. Помимо «прогрессистов» в Народную скупщину прошла Социалистическая партия министра иностранных дел Ивицы Дачича и новый патриотический союз СПАС известного ватерполиста Александра Шапича. При этом пезультаты выборов оставили за бортом парламента несколько прежних партий – старейшую Сербскую радикальную партию идеолога сербского национального движения Воислава Шешеля, движение «Двери», Демократическую партию Сербии, символично переименованную в «Метлу-2020». По причине бойкота выборов не будет представлена в Скупщине Демократическая партия экс-президента Тадича и прочие силы либеральной направленности.

«Подобный исход выборов еще 10 лет назад было невозможно себе представить – тогда главными противоборствующими силами на политической арене страны как раз были Сербская радикальная и Демократическая партии. А нынешняя политическая сила Вучича – Прогрессивная партия вышла из недр радикалов в 2008 году.

Бойкот выборов, объявленный оппозицией, показал свою несостоятельность – явка более 50% является вполне «рабочей», хотя в такой политически активной стране, как Сербия, в предыдущие годы она могла доходить до 65-67%. Таким образом, разница в 15% – оппозиционный максимум. Тезис о «нелегитимности» нового парламента, активно продвигаемый оппозицией из-за бойкота, потерпел фиаско», – подчеркнул Бондаренко.

По его оценке, теперь главный вопрос, как воспользуется предоставленным ему кредитом доверия президент. «Полученные две трети поддержки, в частности, с учетом высокой явки в Косово, дают Вучичу карт-бланш на решение судьбы незаконно отторгнутого края и перспектив возвращения территорий компактного проживания косовских сербов. В случае сохранения нынешней парламентской коалиции с социалистами новое парламентское большинство будет составлять не менее 220 депутатов из 250. Что дает не только техническую, но и моральную возможность для изменения Конституции страны в части Косово», – констатирует политолог.

Бондаренко отметил, что 22 июня в Белград на переговоры с сербским лидером прилетел специальный представитель ЕС по Косово Мирослав Лайчак. Уже во вторник Вучич прибывает в Москву на встречу с Владимиром Путиным и Парад Победы. Насыщенная неделя первых после пандемии международных визитов президента Сербии завершится 27 июня в Вашингтоне, где он по приглашению Дональда Трампа должен встретиться с лидером самопровозглашенного Косово Хашимом Тачи.

«Очевидно, главной темой всех переговоров будет именно перспектива урегулирования косовского вопроса. На протяжении последних лет в Сербии ведется активная дискуссия по этому поводу. С участием первых лиц обсуждается возможность территориального разграничения бывшей сербской автономии с перспективой последующего признания. Изначально идея выглядела совершенно революционно – Белград возвращает себе населенный сербами север Косово в обмен на признание властей Приштины де-факто, а Республика Сербская, составляющая один из двух энтитетов соседней Боснии и Герцеговины, выходит из ее состава и становится частью Сербии. Лидер сербов Боснии Милорад Додик активно поддерживал такой сценарий. Однако шансов на его практическую реализацию мало», – пишет эксперт.

По его мнению, гораздо более реально закрытие косовского вопроса без привязки к соседним странам, будь то Босния или Албания. «Каким бы ни был итоговый вариант, он в любом случае существенным образом повлияет на политический расклад на Балканах. Чего могут по своим причинам опасаться некоторые игроки Старого Света. Так, канцлер Германии Ангела Меркель еще год назад выступала категорически против изменения административных границ в Европе, включая Балканы. Правда, ее не смутил тот факт, что эти границы уже давно были нарушены – вопреки законам Югославии, Конституции Сербии и международному праву», – пояснил Бондаренко.

Как считает эксперт, нынешняя активность на данном направлении может свидетельствовать, что вопрос Косово постараются закрыть уже в ближайшее время. Как бы там ни было, сделать это возможно только по итогам референдума, о чем неоднократно говорил сербский лидер. «Позиция Москвы в этой связи будет играть критически важную роль, о чем недавно на встрече в Белграде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прямо сказал Вучич. Попытка сохранения статус-кво в регионе необязательно выигрышнее попытки изменить текущую ситуацию. По крайней мере для косовских сербов это неоспоримый факт. Они уже давно хотят вернуться на родину», – заключил политолог.

Москва – Белград, Светлана Антонова

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