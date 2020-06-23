Косовские сербы поддержали курс президента Вучича

Подавляющее большинство сербских избирателей (86%) Косово и Метохии на прошедших парламентских выборах поддержали Сербскую прогрессивную партию во главе с президентом Сербии Александром Вучичем. Результаты голосования обнародовал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

По его словам, явка составила около 60%. Джурич также сравнил результаты, полученные Сербской Прогрессивной партией в этом году и на выборах 2016 года. Тогда ведущая политическая сила страны набрала на 14 675 голосов меньше, что свидетельствует о растущем уровне доверия со стороны сербского населения Косово, передает «Балканист.ру».

«Мы будем бороться за наши государственные и национальные интересы. Сербы Косово и Метохии знают, кто стоит на их защите», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Напомним, 21 июня в Сербии прошли выборы в Народную Скупщину, а также в парламент Воеводины и в органы местного самоуправления. Убедительную победу по одержала Сербская Прогрессивная партия, которая будет получит в парламенте страны 191 кресло из 250.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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