Президент Сербии подарит Путину книгу о красноармейцах и антикварную икону

Президент Сербии Александр Вучич намерен подарить российскому лидеру Владимиру Путину книгу в кожаном переплёте о красноармейцах, погибших на территории Югославии, и икона «Иисус Вседержитель» 19 века.

Напомним, сегодня, 23 июня, Вучич прибыл в Москву. Ему предстоит встреча в формате один – на один с президентом РФ, а завтра лидер Сербии примет участие в праздничном военном параде, посвящённом 75 годовщине великой победы во Второй Мировой войне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 23.06.20

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