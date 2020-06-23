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Вторник, 23 июня 2020, 18:00 мск

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Президент Сербии подарит Путину книгу о красноармейцах и антикварную икону

Фото: novosti.rs

Президент Сербии Александр Вучич намерен подарить российскому лидеру Владимиру Путину книгу в кожаном переплёте о красноармейцах, погибших на территории Югославии, и икона «Иисус Вседержитель» 19 века.

Напомним, сегодня, 23 июня, Вучич прибыл в Москву. Ему предстоит встреча в формате один – на один с президентом РФ, а завтра лидер Сербии примет участие в праздничном военном параде, посвящённом 75 годовщине великой победы во Второй Мировой войне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, Сербия,