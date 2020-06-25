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Четверг, 25 июня 2020, 10:14 мск

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Капитуляция Приштины: косовский «премьер» отказался от переговоров в Вашингтоне

Фото: libertas.mk

«Глава правительства» самопровозглашенной республики Косово Авдулла Хоти заявил, что не сможет присутствовать в Вашингтоне на переговорах с Сербией. Поводом для такого решения стали обвинения руководства косовских сепаратистов в военных преступлениях.

«Вследствие новых обстоятельств и обвинения, выдвинутого Специальной прокуратурой [Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово], я вынужден вернуться домой и принять меры в связи с этой ситуацией. Я оповестил специального представителя президента США Ричарда Гренелла, что не смогу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня», – сообщил косовский премьер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее планировалось, что в Вашингтоне Приштину на переговорах с Белградом представит «президент» Косово Хашим Тачи, однако накануне гаагская прокуратура выдвинула обвинения против Тачи, бывшего спикера «парламента» Кадри Весели и ряда бывших боевиков «Армии освобождения Косово». Они обвиняются в убийствах сотен сербов, албанцев, евреев – как гражданских лиц, так и политических противников, а также в ряде других преступлений против человечности: похищениях людей, организации погромов и пытках.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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