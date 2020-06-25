Политическая катастрофа Приштины: решение косовской проблемы откладывается на неопределенный срок

Хаос в политической элите Приштины после обвинений, выдвинутых «президенту» Косово Хашиму Тачи со стороны Специальной прокуратуры Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово, означает фактический срыв переговоров с Сербией по урегулированию косовской проблемы. Такое мнение в интервью порталу «Косово-онлайн» выразил сербский политолог Деян Вук Станкович.

«Переговоры в Вашингтоне придётся откладывать, так как со стороны Приштины их вести попросту некому. Хашим Тачи устранен на неопределённое время, «премьер-министр» Авдулла Хоти отказался ехать в Вашингтон, с политической сцены за последние два года исчезли экс-«премьеры» Рамуш Харадинай и Альбин Курти. В Косово нет ни одного политика, кто бы мог взять на себя ответственность вести деликатные, сложные, напряжённые переговоры с Сербией», – указал эксперт, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По оценке политолога, эта политическая катастрофа Приштины значительно затрудняет процесс урегулирования косовского вопроса.

Напомним, вашингтонские переговоры Белграда и Приштины об экономических аспектах взаимодействия сторон были назначены на 27 июня: в Белом доме должна была состояться встреча президента Сербии Александра Вучича с лидером самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи в присутствии специального представителя президента США Ричарда Гренелла. После новостей о выдвижении обвинений против Тачи и его соратников стало известно, что лидер косовских сепаратистов отменил визит в Вашингтон, а вслед за ним ехать на переговоры отказался и «премьер-министр» Косово Авдулла Хоти.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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