Госдеп США поддержал обвинения против лидеров косовских сепаратистов

Государственный департамент США выступил с неожиданным официальным заявлением, в котором говорится, что обвинения в адрес «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи и его соратников в преступлениях против сербов, албанцев, цыган Косово, а также представителей других национальностей и политических оппонентов – это «шаг по направлению к истине и процессу примирения на Западных Балканах».

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на Voice of America, американский Госдеп призвал независимую канцелярию Специальной прокуратуры Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово в КиМ и Специализированный совет Косово исполнять свой мандат, пока материалы обвинения будут обрабатываться системой правосудия.

По мнению Вашингтона, обвинения стали результатом 20-летней работы. «Этот шаг необходим для провозглашения верховенства закона, для установления истины о жертвах в Косово. Стране необходимо отречься от страшного периода своей истории и стать частью евроатлантического содружества», – цитирует сообщение американское издание.

Напомним, что выдвинутое в адрес Тачи обвинение сорвало переговоры между Белградом и Приштиной, очередной раунд которых был запланирован на 27 июня в Вашингтоне при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

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