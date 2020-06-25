Вашингтон устраняет свидетелей своего варварства: Белград получил преимущество в решении косовской проблемы

Заявление Государственного департамента США о поддержке обвинений в адрес «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи является «шагом по направлению к истине и процессу примирения на Западных Балканах». Такое мнение высказал сербский дипломат, ученый и публицист Владимир Кршлянин.

«Невозможно себе представить, что самопровозглашенная республика Косово, которой управляют террористы, преступники и убийцы, будет существовать вечно, потому что США рано или поздно всегда избавляются от тех, кто делал для них «грязную работу». Сегодня в Америке заинтересованы в том, чтобы Косово хотя бы внешне выглядело как нормальное демократическое государство», – сказал эксперт, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По оценке дипломата, слова чиновника из Госдепа свидетельствуют о пересмотре курса, заданного американским дипломатическим ведомством в отношении Косово в 90-е годы. «Если мы ожидаем изменения позиции США по косовскому вопросу, то такое дистанцирование от военной политики демократов 90-х вполне логично. И Трамп, пожалуй, единственная личность, которая может сделать шаг в том направлении. Он неоднократно подчёркивал, что Америка не будет вмешиваться в дела других государств и выступать «мировым жандармом». Поэтому на происходящее ни в коем случае не следует смотреть отрицательно», – отметил Кршлянин.

Он полагает, что подобные перемены, затрагивающие переговоры Белграда и Приштины, нельзя расценивать негативно, и угрозы переговорам в данный момент нет. «Что касается переговорного процесса, то о его прекращении речи и быть не может. В худшем случае, он будет приостановлен. Эти переговоры нужны, прежде всего, народу, проживающему в Косово, который не может вечно оставаться в международной изоляции. Поэтому переговоры будут. А если в них не будут участвовать террористы, это стоит расценивать положительно», – сказал дипломат.

Кршлянин полагает, что такие «сводки с Запада» можно расценить как сигнал к тому, что положение вещей относительно самопровозглашенной республики Косово меняется в пользу Сербии. «Если на Западе появятся авторитетные лидеры, политики, которые откажутся настаивать на независимости самопровозглашенной республики Косово, то это откроет ещё более широкий путь к приемлемому решению», – полагает Кршлянин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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