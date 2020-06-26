Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне сорваны

Переговоры Белграда и Приштины по решению косовской проблемы, намеченные на 27 июня в Вашингтоне, откладываются. Информацию об этом подтвердил источник агентства Tanjug в администрации президента Сербии, передает «Балканист.ру».

Ранее лидер косовских сепаратистов Хашим Тачи отменил визит в Вашингтон после того, как Специальная прокуратура Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) со штаб-квартирой Гааге выдвинула в том числе против него обвинения в ряде преступлений против человечности, совершенных в его бытность полевым командиром АОК в 90-е годы. Следом за Тачи от переговоров в США отказался и «премьер-министр» Косово Авдуллах Хоти.

Примечательно, что Государственный департамент США выступил с неожиданным официальным заявлением, в котором говорится, что обвинения в адрес «президента» самопровозглашенной республики Косово и его соратников в преступлениях против сербов, албанцев, цыган Косово, а также представителей других национальностей и политических оппонентов – это «шаг по направлению к истине и процессу примирения на Западных Балканах».

Специальный представитель президента США Ричард Гренелл, комментируя отказ Хоти от визита в Вашингтон, сообщил в соцсетях, что надеется на назначение новой даты переговоров.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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