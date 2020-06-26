Приштина отказалась от европейской миссии EULEX

Власти самопровозглашенной республики Косово отказались продлить мандат европейской миссии EULEX, которая поддержала Специализированный совет Косово, координирующего свою работу с независимой канцелярией Специальной прокуратуры гаагского Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово в КиМ.

Как пишет «Балканист.ру», именно это ведомство в среду, 24 июня, выдвинуло обвинения в военных преступлениях косовскому «президенту» Хашиму Тачи. Без обмена верительными грамотами европейская миссия утрачивает легитимность и не сможет находиться на территории самопровозглашенной республики. «Наступило время передать полномочия местным органам власти. Косово больше не нуждается в EULEX, но готово принять поддержку Евросоюза в защите порядка и мира. EULEX больше не обладает полномочиями для присутствия в регионе», – говорится в сообщении секретариата» президента» Косово.

В заявлении также подчёркивается, что местные органы в состоянии исполнять обязанности европейской миссии и требуют уравнять Косово с остальными странами региона в правовом аспекте присутствия EULEX. Кроме того, в канцелярии «лидера» Косово обратили внимание, что существует определённое давление на косовские власти для продолжения мандата EULEX.

EULEX – специальная миссия Европейского союза в составе 2 тысяч гражданских лиц и представителей правоохранительных органов. Первоначально предполагалось, что работа миссии продлится до 2014 года, однако местный «парламент» неоднократно голосовал за продление срока её работы в Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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