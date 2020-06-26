Президент Сербии: мы вступим в Евросоюз до 2026 года

Сербия вступит в Евросоюз до 2026 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе.

«Я считаю, что мы вступаем в новый этап отношений с Европейским союзом, и я верю, что к 2024 году и окончанию мандата нового правительства мы завершим все переговоры и что мы станем членом союза до 2026 года», – цитирует Вучича RNS.

Сербский лидер также заверил, что продолжение диалога с Косово ожидается уже в ближайшее время. «Вопрос заключается в том, как ускорить вступление Сербии в ЕС и как получить гарантию членства, когда мы выполним все то, что от нас требуется, в первую очередь, с точки зрения различных реформ», – сказал Вучич.

Ранее президент Сербии заявлял, что ожидает вступления в ЕС в 2025 году. Обсуждение условий идет с 2014 года.

Брюссель, Татьяна Дорофеева

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