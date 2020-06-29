Видовдан в Косово: приштинский спецназ избил сербов

Накануне во время сербского национального праздника Видовдан – годовщину битвы против Османской империи на Косовом поле, косовский спецназ ROSU арестовал двух молодых людей за то, что они несли государственный флаг Сербии. Инцидент произошел после молебна на Газиместане – месте гибели сербских героев, передает «Балканист.ру».

«Они заявили, что ничего сербского у нас тут нет и это их земля, били по ребрам, спине и голове, я сейчас не могу дышать», – рассказал один из пострадавших сербов. Он отметил, что косовскому спецназу не удалось отобрать у них флаг, и уточнил, что избиение продолжилось в полицейском автомобиле.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич выступил с резким заявлением по поводу этого инцидента. «Это насилие со стороны государственных органов – ещё одно доказательство того, как Приштина всем, кроме албанцев, отказывает в праве проявлять свою национальную принадлежность и демонстрировать национальную гордость. Почему на насилие в Приштине мир уже двадцать лет смотрит сквозь пальцы? Сербов Косово и Метохии считают уже даже не людьми второго сорта, а безответными существами, которых можно безнаказанно избивать и над которыми можно издеваться», – подчеркнул Джурич и потребовал от сербских политиков в Приштине добиться наказания для полицейских.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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