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Вторник, 30 июня 2020, 12:51 мск

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«Президент» Косово готов к отставке

Фото: Bloomberg.com

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи готов немедленно уйти в отставку, если Суд по военным преступлениям Армии освобождения Косово примет решение о возбуждении в отношении него уголовного дела. Об этом заявил сам лидер сепаратистов в своем обращении.

Тачи сказал, что, «возможно, совершал ошибки в мирное время, но никогда не был военным преступником», и пообещал уйти в отставку, если суд подтвердит обвинения прокуратуры, которые назвал «скандальными», передает «Балканист.ру».

Напомним, что 24 июня Специальная прокуратура суда по преступлениям в Косово выдвинула против Тачи, экс-«спикера» косовского «парламента» Кадри Весели и других бывших полевых командиров Армии освобождения Косово обвинения в убийстве сотен сербов, албанцев, цыган и в ряде других преступлений против человечности.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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