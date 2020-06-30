Результат провала бойкота выборов в Сербии: распалась оппозиционная коалиция

Оппозиционный блок «Союз за Сербию» распался, сообщают сербские СМИ со ссылкой на источник в руководстве коалиции по итогам заседания объединения. Согласно этой информации, каждая партия, входившая в блок, начнёт самостоятельную политику.

Бывший лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас заявил, что создаст еще более сильный блок «Сербская бойкот оппозиция», в который могут войти все политические организации, бойкотировавшие парламентские выборы.

«Как вы намерены объединиться, когда разваливаетесь на глазах? Очевидно же, что тебе не верят даже твои партнёры, не говоря уже о всей Сербии. Джилас, ты лопнул, как мыльный пузырь», – прокомментировали заявление политика в социальных сетях. «Миссия невыполнима», «Ты говоришь, что посвятил себя объединению, а распались вы прямо перед выборами», «Выборы показали, кому верит народ, и результаты – нравятся они тебе или нет – это доказательство», – указали комментаторы.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Сербии безоговорочную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия во главе с президентом страны Александром Вучичем.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.06.20

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