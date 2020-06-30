Президент США получил политический удар от своих противников через Косово

Обвинения спецпрокуратуры гаагского суда по преступлениям в Косово в адрес «президента» самопровозглашенной республики Хашима Тачи, что привело к срыву переговоров Приштины и Белграда в Вашингтоне, является политическим ударом по действующему президенту США Дональду Трампу. Такое мнение высказал сербский адвокат Горан Петрониевич, который защищал в Гаагском трибунале по бывшей Югославии первого президента Республики Сербской Радована Караджича.

Юрист считает, что правды от Специального суда ждать не стоит, и у Тачи есть все шансы выйти сухим из воды, как это сделал в прошлом году бывший «глава правительства» Рамуш Харадинай, вызванный в Гаагский суд для дачи показаний в июле 2019 года.

«Суд по расследованию военных преступлений в Косово был создан в Гааге по решению «парламента» Косово и, прежде всего, является политическим, а не правовым органом. Ждать истины и власти закона от него нечего, как и бессмысленно ожидать адекватного приговора за совершение военных преступлений в отношении сербов и албанцев, лояльных к сербам», – констатировал Петрониевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его мнению, Специальный суд, выдвинувший обвинения против косовского «президента» и бывшего полевого командира Армии освобождения Косово Хашима Тачи и его соратников – фарс, организованный Североатлантическим альянсом. «Этот суд основан НАТО и той американской администрацией, которая руководила страной на протяжении последних 20 лет. Он был создан, чтобы прикрыть злодеяния Армии освобождения Косово, а не для того, чтобы раскрывать их и осуждать. Армия освобождения Косово сама по себе детище Североатлантического альянса, он её финансировал, обучал, вооружал, подстрекал на эти преступления против сербов. Осудить кого-либо из албанцев или их лидеров за те преступления – все равно что осудить и НАТО. Поэтому Альянс не заинтересован в том, чтобы кто-то из косовских албанцев был осуждён. Этот специальный суд создан для того, чтобы обмануть сербов и мировую общественность, он является средством манипуляции», – подчеркнул сербский адвокат.

Петрониевич считает, что у нынешнего президента США много противников, не заинтересованных в мирном урегулировании косовской проблемы. Нынешние либералы от Демократической партии не хотят, чтобы республиканец Трамп стабилизировал ситуацию с глобальной проблемой, созданной их предшественниками-однопартийцами. «Последний пример – отмена переговоров Белграда и Приштины в Вашингтоне, где планировалось обсуждать экономические, а не политические и правовые вопросы. Вернее, это настоящий подрыв переговорного процесса для того, чтобы президент США в своей предвыборной кампании не получил желаемые политические очки, усадив за стол переговоров сербов и косовских албанцев», – подчеркнул Петрониевич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.06.20

Результат провала бойкота выборов в Сербии: распалась оппозиционная коалиция. / «Президент» Косово готов к отставке. / У жителей Сербии начал формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»