Президент Сербии: О признании Косово можете забыть

Белград не намерен признавать независимость Косово. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая в эфире государственного телеканала РТС. Говоря о возобновлении переговоров с Приштиной, сербский лидер подчеркнул, что «все могут забыть, что Белград признает Косово», и эта позиция не изменится, несмотря на давление извне.

«Как и прежде, будем защищать наши национальные и государственные интересы, и попытаемся сделать все возможное для нашего народа в Косово и Метохии. При этом, понимая тяжесть нашей позиции, надо бороться, чтобы не быть виновными в отсутствии диалог», – подчеркнул Вучич.

Президент также отметил, что сербская сторона будет вести себя соответственно тому, с кем ей придется разговаривать. «Ясно, что мы говорим и ведем переговоры де-факто с Западом, а не с албанцами», – обратил внимание Вучич и добавил, что в течение семи лет на него оказывалось давление, чтобы соглашение обязательно было подписано к концу года.

Президент Сербии также уточнил, что не видит решения косовской проблемы. «Когда я его видел, все прыгали мне на шею в стране и за рубежом, били меня со всех сторон изо всех сил... Я просто не слышал никаких других предложений. Но чтобы признать независимость Косово, чтобы у сербов в Косово и Метохии не было ничего, об этом можете забыть», – констатировал Вучич.

По его словам, обвинения Специального суда по военным преступлениям против косовского «президента» Хашима Тачи и возможные изменения во главе Приштинской переговорной группы не имеют никакого отношения к переговорам с Белградом по косовский проблеме. При этом Вучич назвал нынешнего «премьер-министра» Авдуллаха Хоти «политическим карликом», но в то же время уточнил, что албанскую сторону поддерживают США и Германия.

«Я опытный переговорщик и маленький человек с Балкан, который даже на все вопросы РТС не может ответить, куда уж мне до таких великих людях, как Хоти и Тачи, не говоря уже о великанах Запада, таких как Америка и Германия... Давайте покачаемся в шторме и попытаемся как-то выжить... Они очень большие и сильные, а мы маленькие, но, независимо от того, насколько мы маленькие, мы должны бороться за наш народ и нашу страну», – заявил президент Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.07.20

Европейские эксперты оценили стабильность сербского динара. / Косовары хотят заполучить часть крупнейшего порта в Адриатическом море. / Жители Сербии стали реже гулять. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»