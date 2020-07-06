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Понедельник, 6 июля 2020, 16:08 мск

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Косовская проблема: Евросоюз активизирует переговорный процесс

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз организует очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной по косовской проблеме. Президенту Сербии Александру Вучичу предстоит несколько встреч по этому поводу.

Предполагается, что 10 июля сербский лидер примет участие в подготовительном видеосаммите с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и «премьер-министром» самопровозглашенной республики Косово Авдуллахом Хоти, передает «Балканист.ру».

Затем, в воскресенье, 12 июля, Вучич полетит в Брюссель на встречу с участниками диалога по косовскому вопросу. Руководить переговорами будут Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на переговорах Сербии и Косово Мирослав Лайчак.

Напомним, изначально встреча лидеров Сербии и Косово была запланирована на 27 июня и должна была пройти в Вашингтоне, но была сорвана после обвинений, выдвинутых «президенту» самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи со стороны Специальной прокуратуры Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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