Сербия готова стать региональным центром по ремонту российской авиатехники

Сербия может стать региональным центром по ремонту российской авиатехники. Об этом в интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, первые проекты уже реализованы.

«Вопрос организации на базе завода Мома Станойлович регионального сервисного центра стоит на повестке дня с 2016 года. За это время обсуждались различные варианты реализации данного проекта. В качестве положительного первого шага могу упомянуть тот факт, что на базе этого предприятия в прошлом году был успешно реализован ремонт вертолетов типа «Ми» для Македонии», – цитирует Шугаева «Балканист.ру».

«В перспективе, если расширится круг клиентов из стран региона, Сербия вполне может стать региональным центром по ремонту вертолетной и другой авиационной техники», – сказал он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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