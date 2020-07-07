Посол России в Сербии разоблачил русофобскую атаку прозападного издания

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко опубликовал открытое письмо в ответ на статью сербского издания «Блиц», в которой автор Орхан Драгаш высказал ряд негативных оценок отношений России и Сербии, которые, по его мнению, находятся в «недозволенном минусе». В качестве информационного повода для статьи был выбран факт июньского замораживания счетов нефтяной компании «NIS Gasprom neft» из-за долга в два миллиона евро.

«Единственная цель Вашей статьи – не расследование реального положения дел, а попытка навязать читателям русофобскую повестку, основанную на пристрастных, поверхностных оценках», – прокомментировал публикацию Боцан-Харченко.

Российский дипломат обратил внимание, что заморозка счетов нефтяной компании продлилась менее суток, и после урегулирования ситуации с соответствующими органами компания продолжила свою работу без ущерба для своей ликвидности.

«Напомню, сегодня «NIS Gasprom neft», благодаря профессиональному менеджменту, обеспечивает самую крупную долю дохода в бюджет Сербии, которая составляет 13-15%. Кроме того, эта компания реализует ряд благотворительных программ по всей стране, что было невозможно себе представить на день покупки, когда у предприятия был долг величиной в миллиард долларов и оно находилось в шаге от банкротства», – подчеркнул Боцан-Харченко, напомнив про катастрофическое положение сербской компании «Nis», которая в 2009 году была куплена российским «Газпромом».

Посол России в Сербии заявил, что разочарован «искаженными интерпретациями» российско-сербских отношений. «Россия никогда не рассматривала евроинтеграционный процесс как помеху для усиления стратегических отношений с Сербией, всегда выступала за компромиссное решение косовского вопроса, которое бы, в рамках международного права и резолюции 1244, достигли Белград и Приштина. Эта позиция подтверждена президентом России Владимиром Путиным и об этом свидетельствует взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами во всех областях», – констатировал дипломат.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.07.20

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