В Косово погиб американский солдат

В Косово погиб 20-летний военнослужащий армии США Александр Блейк Клас, находившийся на территории самопровозглашенной республики в составе миротворческой миссии. Секретариат министерства обороны США сообщил, что гибель военного не имеет отношения к вооруженным акциям контингента, ведется расследование.

Согласно отчету, военнослужащий из городка Уилламина американского штата Орегон был убит 4 июля в лагере Ново Село. Другие подробности ЧП пока не раскрываются. Известно, что Блейк Клас служил в Национальной гвардии Орегона, подразделение которой прибыло в Косово в начале марта этого года.

В настоящее время в Косово в рамках миссии под руководством НАТО находится около 4 000 военных, 640 из которых граждане США.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.07.20

Посол России в Сербии разоблачил русофобскую атаку прозападного издания. / Сербия готова стать региональным центром по ремонту российской авиатехники. / Косовская проблема: Евросоюз активизирует переговорный процесс. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»