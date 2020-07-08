Косово легализует однополые браки

Самопровозглашенная республика Косово решила легализовать однополые браки. Об этом сообщил специальный представитель администрации президента США Ричард Гренелл со ссылкой на косовского «министра юстиции» Селима Селими.

«Отличные новости: новый гражданский кодекс позволит реализовать ключевое конституционное положение о равенстве, а именно разрешить гражданское партнерство между представителями одного пола. К этому долго шло! Спасибо, Седим Селими», – отметил Гренелл, который сам не скрывает своей гомосексуальной ориентации.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 08.07.20

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