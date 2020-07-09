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Четверг, 9 июля 2020, 12:08 мск

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Косовский «президент» назвал дату своего допроса в Гааге

Фото: Bloomberg.com

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в понедельник, 13 июня, будет давать показания перед Специальной прокуратурой суда по преступлениям Армии освобождения Косово в понедельник, 13 июля. Об этом сообщил сам лидер косовских сепаратистов.

«В понедельник поеду на разговор в Гаагу по приглашению Специальной прокуратуры», – цитирует Тачи «Балканист.ру».

Напомним, 24 июня Специальная прокуратура суда по преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) выдвинула против «президента» Косово, а также экс-«спикера» косовского «парламента» Кадри Весели и других бывших полевых командиров АОК обвинения в убийстве сотен сербов, албанцев, цыган и ряде других преступлений против человечности. Это событие сорвало очередной раунд переговоров по косовской проблеме, который был запланирован в Вашингтоне.

Новая встреча по косовской проблеме пройдет в воскресенье, 12 июля, в Брюсселе, где президент Сербии Александр Вучич встретится с «премьер-министром» Косово Авдуллахом Хоти при посредничестве представителей ЕС.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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