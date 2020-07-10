«Было бы смешно утверждать, что Макрон на нашей стороне»: президент Сербии о переговорах с лидером Франции

В Париже прошли переговоры президентов Сербии и Франции Александра Вучича и Эммануэля Макрона. Лидеры государств полтора часа обсуждали актуальные проблемы Балканского региона и подготовку к сегодняшней видео-конференции по косовской проблеме с участием представителей Приштины.

«Мы беседовали о трех ключевых темах: пятничном саммите, отношениях сербов и албанцев и решении косовского вопроса, а также двусторонних отношениях Сербии и Франции, и том, как усилить сотрудничество в областях культуры и образования, об экономике и инвестициях», – сообщил президент Сербии о деталях переговоров, которые прошли в Елисейском дворце.

Вучич подчеркнул, что «у нас полное взаимопонимание с французским президентом». «Мне импонирует его ясное изложение мыслей, не люблю формальный бюрократический язык», – отметил сербский лидер.

Вместе с тем Вучич выразил надежду, что во время видео-встречи лидеров, участвующих в переговорах по косовскому вопросу, будет найдена возможность говорить о компромиссе, о том, как строить экономические связи и как изменить отношения между сербами и албанцами Косово.

По его словам, албанцы намерены настаивать на взаимном признании, что для Сербии неприемлемо, однако существует много других малых шагов к тому, чтобы улучшить положение сербского и албанского народа Косово.

При этом Вучич скептически оценивает возможность совместного заявления по итогам видео-саммита, которым будут руководить лидеры Германии и Франции. «Не думаю, что мы достигнем какого-то внушительного результата, возможно, будут найдены некие принципы для продолжения диалога. Скорее всего, мы и албанцы выступим с отдельными заявлениями», – уточнил лидер Сербии.

Как считает Вучич, существует вероятность, что в воскресенье косовская сторона откажется приезжать на переговоры в Брюссель. «Сербия – партнёр Евросоюза и международного сообщества, и хочу подчеркнуть, что мы не избегаем трудных тем в диалоге. Сербия готова представить свою позицию в Брюсселе, увидим, как будут развиваться события», – сказал он.

В то же время сербский президент обозначил свое видение расстановки сил. «Было бы смешно утверждать, что Макрон на нашей стороне. Это не так. Но он понимает позицию Сербии и он исключительный геополитик», – сообщил Вучич.

Напомним, сегодня, 10 июля, у президента Сербии запланирована видео-конференция с косовским «премьер-министром» Авдуллахом Хоти, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой переговоров станут варианты решения косовского вопроса.

Париж, Катарина Лане

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