Президент Сербии назвал ультиматумом требования косовских сепаратистов

Белград не готов обсуждать ультиматумы Косово по признанию суверенитета самопровозглашенной республики, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам видеоконференции, в которой приняли участие лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, а также косовский «премьер-министр» Авдуллах Хоти. Очная встреча сторон в Брюсселе перенесена на 16 июля.

Косовская сторона выдвинула максимальные требования, сообщил Вучич: это сохранение территориальной целостности Косово, их «Конституции» и «конституционных органов», взаимное признание вместо модели «двух Германий», членство в ООН, признание косовского суверенитета, передает «Балканист.ру».

«После этого они будут готовы обсуждать военные преступления», – сказал Вучич, отметив, что Макарон и Меркель заняли единую позицию по признанию суверенитета Косово, однако не оказывали давления на Белград. «Полагаю, что Франция и Германия сделают совместное заявление, так как мы не сошлись во взглядах на некоторые моменты», – сообщил сербский лидер.

«Меркель и Макрон все прекрасно поняли. Нам же необходимо научиться разговаривать с теми, кто потерял связь с реальностью», – отметил Вучич.

Новый раунд переговоров в формате видеоконференции запланирован на воскресенье, а очная встреча пройдет в Брюсселе 16 июля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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