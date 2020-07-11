Новые беспорядки в Белграде: задержано более 70 протестующих

Накануне вечером в Белграде вновь произошла акция протеста, которая с наступлением темноты обернулась столкновениями с полицией и беспорядками. Группа демонстрантов пробила ограждения, зажгла факелы и поднялась по лестнице, ведущей к входу в здание республиканского парламента. Участники протеста бросили петарды в двери и попытались ворваться внутрь Скупщины, передает «Балканист.ру».

Источник: kurir.rs

Полиции удалось оттеснить демонстрантов от входа. В ответ на это в сотрудников правоохраны полетели камни, которые хулиганы доставали, разбирая тротуар. Граждане, которые пришли на мирный протест, были вынуждены уйти.

Нападению подверглись журналисты телеканала Pink, ранены фоторепортеры из агентства «Бета» Милош Мишков и Светлана Дойчинович: Мишкову булыжник попал в голову, а Дойчинович повредили руку.

Прибывший на место событий спезназ применил слезоточивый газ и оттеснил участников беспорядков с площади перед парламентом в Пионерский парк. В итоге было задержано более 70 хулиганов, среди них были представители ультраправых движений и болельщики белградских футбольных клубов.

По информации МВД Сербии, которую приводит «Балканист.ру», организаторами протестов выступил оппозиционный блок «Союз за Сербию» и ультраправые движения, среди них лидер организации «Образ» Младен Обрадович и бывший функционер «Дверей» Срджан Ного, ставший организатором беспорядков 7 июля.

Комментируя эти события, президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что гражданам страны не стоит беспокоиться из-за протеста. «Его конечный исход ясен и недвусмыслен: те, кто планирует взять власть силой, потерпит поражение. Большая их часть уже арестована и нет сомнения в том, что они ответят за все, что учинили», – сказал сербский лидер.

Примечательно, что Агентство безопасности (BIA) продолжает выявлять иностранных участников беспорядков: наряду с гражданами Израиля силовики задержали представителя Туниса и гражданина Великобритании. До вчерашнего вечера власти страны оценивали ущерб, причиненный городу, более чем в миллион евро без учета повреждений частного имущества. Очевидно, после ночи на 11 июля эта сумма окажется выше.

Напомним, поводом для акций протеста стали планы властей заново ввести комендантский час в связи с вспышкой коронавируса. После первых беспорядков руководство Сербии отказалось от таких жестких ограничений.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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