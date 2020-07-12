Брюссель настаивает на соглашении о нормализации отношений Сербии и Косово

Евросоюз выступает за подписание между Белградом и Приштиной юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в начале видеоконференции, которая возобновила переговоры по косовскому вопросу с участием президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» Косово Авдуллаха Хоти.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что такое соглашение будет иметь «решающее значение для лучшего будущего народов Косово и Сербии» и «их европейской перспективы, для безопасности и стабильности всего региона», передает «Интерфакс».

Переговоры, по словам Борреля, потребуют политической смелости с обеих сторон, которые должны проявить «дух компромисса и прагматизма». Он также отметил, что начавшиеся еще десять лет назад переговоры протекали очень болезненно, но нужно попробовать еще раз.

Стоит отметить, что ранее после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном сербский лидер отмечал, что скептически оценивает возможность совместного заявления по итогам воскресного видео-саммита с участием руководства ЕС. «Не думаю, что мы достигнем какого-то внушительного результата, возможно, будут найдены некие принципы для продолжения диалога. Скорее всего, мы и албанцы выступим с отдельными заявлениями», – уточнил Вучич.

Брюссель, Светлана Антонова

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