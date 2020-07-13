Президент Сербии встретился с послом РФ

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцаном-Харченко. Во время переговоров сербский лидер передал слова благодарности российскому коллеге Владимиру Путину за приглашение участвовать на параде в честь Великой Победы и «сердечное гостеприимство». По словам Вучича, этот жест ещё раз доказал, как сильно уважение президента России к братской стране.

Кроме того, Вучич и Боцан-Харченко обсудили актуальные события в области двусторонних отношений и сотрудничества, а также президент Сербии посвятил российского дипломата в детали продвижения диалога Белград – Приштина по косовской проблеме.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.07.20

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