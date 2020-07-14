Лидера косовских сепаратистов защищает обвинитель Слободана Милошевича

Защитником «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, который обвиняется в военных преступлениях, стал Джеффри Найс, выступавший прокурором в гаагском процессе против Слободана Милошевича. Сегодня судья Специального суда проводит допрос лидера сепаратистов в связи с обвинениями в убийствах.

Перед тем, как зайти в здание суда, Тачи кратко обратился к собравшимся вокруг гражданам, которые пришли поддержать бывшего полевого командира Армии Освобождения Косово с флагами этой организации, которую в Сербии считают террористической.

«Я боролся за независимое и свободное Косово, основанное на одинаковых правах для всего мультиэтнического общества и власти закона. Я готов к новому испытанию и горжусь своим сыном, семьей, народом и нашим государством. Никому не под силу переписать историю, я верю в мир, истину и правду», – заявил Тачи.

Как отмечают сербские СМИ, Найса и Тачи связывают давние отношения. В 2015-2016 годах Найс выставлял счет косовскому «правительству» в размере 500 000 евро, но денег не получил. Как отметил сербский адвокат Тома Вишнич, в то же самое время Найс предлагал свои юридические услуги правительству Боснии и Герцеговины в процессе против Сербии, которым занимался Международный суд. Юрист утверждает, что услуги Найса могут быть полезны Тачи, так как тот в качестве обвинителя Милошевича имел доступ к данным и информации разных сторон: косовской, сербской, а также документам, свидетельствующим о нападениях Армии Освобождения Косово на сербских гражданских, армию и полицию во время столкновений в 1990 годы.

Напомним, 24 июня Специальная прокуратура суда по преступлениям Армии Освобождения Косово выдвинула против Тачи, а также экс-«спикера» косовского «парламента» Кадри Весели и других бывших полевых командиров АОК обвинения в убийстве сотен сербов, албанцев, цыган и ряде других преступлений против человечности.

Гаага, Катарина Лане

Гаага. Другие новости 14.07.20

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