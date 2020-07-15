«Мы подготовились»: президент Сербии анонсировал главные темы переговоров с Приштиной

Главной темой намеченных на 16 июля переговоров Белграда и Приштины, которые пройдут в очном формате в Брюсселе, станут проблемы беженцев и пропавших без вести, а также вопросы двустороннего экономического взаимодействия, в том числе товаропотока, перемещения капиталов и оказания услуг. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы подготовились к обсуждениям этих тем, и они тоже подготовились. Посмотрим, что сможем сделать. В любом случае, мы стоим на защите интересов Сербии и сербов в Косово и Метохии. Это наша цель, наша обязанность и наша работа», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич также уточнил, что до переговоров встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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