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Пятница, 17 июля 2020, 11:52 мск

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Противоречия сохраняются: Косово и Сербия предложили друг другу открыть военные архивы

Фото: libertas.mk

Сербия отказалась обсуждать с косовскими «властями» вопрос о «выплате военных репараций», сообщил президент республики Александр Вучич, комментируя встречу в Брюсселе с «премьер-министром» Косово Авдуллахом Хоти.

Стороны обсудили экономические вопросы, в частности, предложение Вучича о подписании торгового соглашения, передает «Балканист.ру». Однако на этом этапе переговоров албанский «премьер-министр» поднял тему «выплаты военных репараций». «Я отказался от рассмотрения этих вопросов и подчеркнул, что нет смысла говорить об этом», – заявил Вучич.

Вместе с тем президент Сербии сообщил, что напомнил косоварам о создании Сообщества сербских муниципалитетов, договоренность о котором была достигнута еще при подписании Брюссельских соглашений в 2013 году, а на требования Косово открыть полицейские архивы Белград предложил дать сербской стороне доступ к архивам Армии освобождения Косово. Эта организация в 90-е устраивала террористические акты в Косово и Метохии.

Обсуждать вопросы собственности стороны не стали, отложив их на сентябрь, а проблемы беженцев и перемещенных лиц будут подняты на встрече в следующую среду.

В целом, отметил Вучич, Белград и Приштина выдвигали диаметрально противоположные требования, причем косовская сторона постоянно направляла разговор на признание независимости самопровозглашенной республики. Однако сербская делегация была хорошо подготовлена к дискуссии, и сумела отстоять интересы Белграда, подчеркнул президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.07.20

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