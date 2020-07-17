Раскол в Косово: в Приштине недовольны своим «премьером» на переговорах с Вучичем

Косовскому «премьер-министру» Авдуллаху Хоти не хватает политического веса, чтобы на равных вести переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. Об этом заявил директор Института по налаживанию межэтнических отношений Фатмир Шехоли. По его словам, в самопровозглашенной республике многие критически относятся к переговорам между Хоти и Вучичем, и считают, что «премьеру» не следовало ехать в Брюссель.

Шехоли обратил внимание, противники переговоров апеллируют к тому, что у Хоти нет ни возможности, ни политического веса вести такой диалог. «Все это говорит о том, что в Косово нет политического согласия в отношении брюссельского диалога и что Хоти будет очень трудно достичь консенсуса без Тачи», – цитирует слова косовского эксперта «Балканист.ру».

Как считает Шехоли, Хоти нужно было выразить протест против допросов косовского «президента» Хашима Тачи, против которого в Гааге были выдвинуты обвинения в военных преступлениях.

Как сообщал «Новый День», накануне в Брюсселе состоялись переговоры между Вучичем и Хоти. По словам президента Сербии, Белград и Приштина выдвигали диаметрально противоположные требования, причем косовская сторона постоянно направляла разговор на признание независимости самопровозглашенной республики. Предполагается, что в следующую среду состоится еще одна встреча, на которой будут обсуждаться проблемы беженцев и перемещенных лиц.

Напомним, 24 июня прокуратура специального суда выдвинула против Тачи обвинения в убийствах сотен сербов, цыган и албанцев, а также ряде других особо тяжких военных преступлений. С 13 по 16 июля лидер сепаратистов давал показания в гаагском Специальном суде по преступлениям Армии Освобождения Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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