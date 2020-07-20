Сербия приостановила кампанию по отзыву признаний независимости Косово

Сербия заявила о временной приостановке кампании по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово. Как сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, решение связано с обещанием Приштины оставить попытки стать членом международных организаций, пытаясь таким образом получить статус полноценного государства.

В то же время Дачич высказал сомнения, что Приштина сдержит свои обещания. После первого раунда переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе, где 16 июля встречались президент Сербии Александр Вучич и «премьер-министр» Косово Авдуллах Хоти, глава сербской дипломатии заявил, что «решения косовского вопроса пока не предвидится». «Никто не знает, что должно быть написано в соглашении, и это пока не обсуждалось. Говорить на эту тему будут не раньше сентября», – уточнил Дачич.

По его мнению, самым реальным способом решить косовскую проблему является разграничение территорий. «Я десять лет уже об этом говорю и сегодня по-прежнему считаю, что единственный выход – это разграничение», – подчеркнул глава МИД Сербии.

По его словам, этому не в силах помешать Германии, которая выступает против разграничения. «То, что Германия против, вообще не должно влиять на наши усилия. Разграничение – это самый реальный и возможный вариант. Он не чреват осложнениями типа переселения людей и прочими. Напомню, все сопротивлялись слишком раннему признанию [независимости от Югославии] Хорватии и Словении, однако первыми их признали Германия и Австрия», – отметил министр.

Как считает Дачич, сербская оппозиция в любом случае будет против какого-либо соглашения между Белградом и Приштиной, поэтому её мнение не стоит принимать во внимание. «О какой именно оппозиции вообще речь? Одни кричат: «Косово независимо!», другие: «Не хотим в Евросоюз!», третьи: «Нет разграничению!» Я знаю логику оппозиции и могу утверждать, что они не поддержат ничего, что подпишет [президент Сербии] Александр Вучич», – заключил министр иностранных дел.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.07.20

Протесты в Сербии не повлияли на рейтинг правящей партии. / Раскол в Косово: в Приштине недовольны своим «премьером» на переговорах с Вучичем. / «Это несусветные глупости»: эксперт оценила американскую резолюцию по Сребренице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»