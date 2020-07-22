Белград: В Приштине могут и дальше мечтать о признании Косово

Белград не намерен заявлять о признании самопровозглашенной республики Косово во время очередных переговоров с Приштиной. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

«Председатель «правительства» Косово Авдуллах Хоти обманывает международное сообщество, утверждая, что диалог в Брюсселе ведёт к признанию самопровозглашенной республики Косово. Пусть Хоти продолжает мечтать о суверенитете, который с каждым днем от него все дальше. А единственное признание может быть только между ним и Исой Мустафой (предшественник Авдуллаха Хоти, бывший «премьер-министр» Косово)», – говорится в сообщении Канцелярии по делам Косово и Метохии, которое цитирует «Балканист.ру».

Джурич отметил, что в круг тем войдут другие вопросы. «На повестке дня в Брюсселе обозначены обязательства Приштины, которые она взяла на себя в ходе недавних переговоров, вопросы экономического взаимодействия, которые волнуют обычных граждан, как и проблема пропавших без вести во время военного конфликта, решить которую – наш долг перед семьями жертв. Это подтвердили и в Брюсселе, потому что шила в мешке не утаишь», – подчеркнул он, комментируя высказывание Хоти, что целью и смыслом переговоров Белграда и Приштины якобы является признание Сербией независимости самопровозглашенной республики.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 22.07.20

В Черногории объявили вторую эпидемию коронавируса. / «Мы живем на Марсе»: македонские хакеры обещают устроить «конец света». / Президент Сербии мечтает о карьере баскетбольного тренера. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»