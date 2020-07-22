«Это или лицемерие, или сумасшествие!» Белград отреагировал на продажу Германией оружия для косовских сепаратистов

Продажа Германией военной техники самопровозглашенной республике Косово является нарушением закона ФРГ о запрете вооружения «стран, не являющихся членами НАТО». Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин. По его оценке, этот факт по сути является поддержкой албанских террористов.

«Вооружать албанских террористов, чьи лидеры фигурируют в гаагских судебных процессах в качестве подозреваемых в военных преступлениях, и при этом официально выступать за мир и стабильность в регионе, – это или лицемерие, или сумасшествие!» – цитирует Вулина «Балканист.ру».

Как считает министр обороны Сербии, стремление Германии продемонстрировать свою военную мощь должно обеспокоить весь мир, так как «история повторяется».

Ранее в сербских СМИ появилась информация, что косовские власти уже несколько месяцев ведут переговоры с силами безопасности ФРГ о закупке новейшего вооружения, в том числе ракетных систем и лёгкого артиллерийского пехотного оружия. Кроме того, в медиа приводятся данные об уже совершенных косоварами сделках по приобретению немецкого оружия – автоматов G и танков Leopard-2 – на сумму 170 млн евро.

Согласно закону 1971 года, Германия не может торговать оружием со странами, не являющимися членами НАТО, поэтому контракты были заключены через Союзный Совет безопасности, которым руководит канцлер Германии Ангела Меркель. «Вооружать армию, которая не имеет права на существование согласно Резолюции 1244 СБ ООН, – это нарушение не только законов Германии, международного права, но и ясное послание Сербии», – констатировал министр обороны Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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