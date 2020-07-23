Американский режиссер снимет фильм о жестоких преступлениях албанцев в Косово

Кинематографический центр Сербии выделит средства для съемок полнометражного игрового фильма «Жатва», который собирается снять американский режиссер Пол Кампф. Сюжет ленты основан на событиях вокруг так называемого «желтого дома», где в 1999 году во время вооруженного конфликта в Косово албанские боевики занимались пересадкой и торговлей человеческими органами, изъятыми у пленных сербов.

Кампф отметил, что идея фильма появилась после прочтения книги Веселина Джелетовича «Сербское сердце Йоханна».«Это реальная история немца, которому в «жёлтом доме» пересадили сердце убитого серба. После трансплантации его стали посещать видения, и он отправился в Косово искать ответы на свои вопросы. Я начал изучать историю тех событий, читать статьи, смотреть документальные фильмы», – отметил американский режиссёр.

Как считает Кампф, для рядового американского зрителя история Сербии и Косово непроста для понимания, однако намерен беспристрастно и непредвзято разобраться в тех событиях. «Я собираюсь выяснить, где в то время был НАТО, куда смотрели Россия и США, и почему мы не реагировали на то, что там происходит», – подчеркнул режиссер.

Самая его известная режиссерская работа – «Арестант no name», где в главной роли снялся Лоуренс Фишборн. Кроме того, Кампф пишет сценарии и продюсирует фильмы.

Белград, Катарина Лане

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