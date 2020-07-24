Сербия потребовала расследовать преступления косовских албанцев

Расследование преступлений террористов Армии Освобождения Косово, совершенных в отношении сербских граждан, должно стать приоритетным пунктом повестки переговоров Белграда и Приштины по урегулированию конфликта. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич по итогам встреч в Брюсселе, где проходил первый раунд переговоров.

По его мнению, международное сообщество обязано приложить максимум усилий, чтобы восстановить верховенство закона и не допустить замалчивания таких преступлений. «Мир в Косово и Метохии не может строиться на отрицании злодеяний. Убийцы должны быть наказаны», – цитирует «Балканист.ру» слова Джурича на переговорах с европейским представителем.

Примечательно, что по окончании встреч сербская делегация отправилась в православную церковь Святого Саввы в Брюсселе, чтобы почтить память сербских жертв. 21 год назад возле села Старо Грацко в Косово и Метохии албанцы жестоко расправились с сербскими крестьянами, собиравшими урожай в поле. Самому младшему сербу, Новице Яничиевичу, на момент смерти было 17 лет. Убийцы до сих пор не найдены, за преступление никто не понёс наказание.

Как отметил Джурич, кладбище, где похоронены жертвы албанской резни, было не раз заминировано и поругано. Неоднократно оказывалась оскверненной и памятная табличка с именами жертв в центре села.

Между тем представитель Приштины Скендер Хисени по окончании брюссельских переговоров заявил, что «сложный политический процесс близится к завершению». «Мы не можем его затягивать, разговаривая об отдельных темах, которые могут быть или не быть реализованы в зависимости от доброй воли той или иной стороны. Мы говорим о международном соглашении, которое обяжет его участников соблюдать все пункты договоренностей», – заявил представитель Приштины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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