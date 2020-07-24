Власти Черногории готовят для православных святынь «турецкий» сценарий

Отсутствие реакции черногорских властей на события в Турции, где православный собор Святой Софии превращен в мечеть, аналогичная судьба может постигнуть святые сербской Церкви в этой стране. Такое мнение высказал аналитик Игорь Дамьянович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его оценке, судя по всему, «черногорские власти поддержали решение турецких властей превратить православный храм в мечеть». «Поэтому мы можем ожидать, что такая же судьба постигнет православные святыни Черногории в случае реализации закона о свободе вероисповедания, который угрожает конфискацией имущества черногорских епархий Сербской православной церкви. Это иллюстрация того, что произойдёт в Черногории с нашими храмами», – считает Дамьянович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 24.07.20

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