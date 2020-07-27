Белград о поставках вооружений в Приштину: танки не помогут косовским сепаратистам

Белград отреагировал на новости о поставках вооружений в Приштину из стран НАТО на фоне продолжающихся переговоров по решению косовской проблемы. Как заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, для помощи косовским албанцам необходимо направить книги, а не танки.

«Некоторые страны устроили соревнование: кто больше оружия отправит Приштине. Если хотите помочь албанцам, отправьте им книги, потому что на танках им не удастся въехать ни в ООН, ни в ЮНЕСКО, ни в Интерпол», – указал Джурич.

Он также заявил, что не оставит без ответа заявление косовского «премьер-министра» Авдуллаха Хоти, который считает, что диалог Белграда и Приштины должен закончиться взаимным признанием. «Наша Конституция старше их на 200 лет. Я лично ему пришлю текст Конституции Сербии для подробного изучения», – заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Джурич назвал бесполезными попытки Косово стать членом международных организаций. «Если они это сделают, Сербия в пять раз увеличит дипломатический напор по отзыву признаний суверенитета Косово. За последние несколько лет 18 стран отозвали свои признания и ни одна новая держава не признала Косово», – подчеркнул Джурич.

Вместе с тем он обратил внимание, что Приштина не готова разговаривать с Белградом на темы экономического и социального характера, важные на первом этапе переговоров для нормализации отношений. «Официальные представители Брюсселя в личном разговоре высказали неудовлетворение тем, что экспертная команда Приштины приехала на переговоры неподготовленной. По их мнению, косовским представителям следовало серьёзнее приступать к диалогу, который касался экономики», – отметил Джурич, который на прошлой неделе в Брюсселе участвовал в переговорах на экспертном уровне по теме урегулирования отношений Белграда и Приштины.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.07.20

Власти Черногории готовят для православных святынь «турецкий» сценарий. / Македонские хакеры обрушили сайты певиц албанского происхождения. / Лидер македонских албанцев вызван в гаагский суд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»