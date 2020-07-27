Сербия стала на шаг ближе к беспошлинной торговле с ЕАЭС

Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. На следующем этапе документ должен получить одобрение российского парламента.

Соглашение о создании зоны беспошлинной торговли, которое Сербия подписала в октябре 2019 года, также должно пройти ратификацию всеми государствами-членами союза – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

«То, что для многих более сильных влиятельных государств – пустые мечты, для Сербии сегодня уже реальность. Наши товары получат выход на огромный рынок с реализацией этого соглашения. Я говорю о сырах, о сербской ракии. И это особенно важно для нас сейчас, когда в условиях эпидемии коронавируса закрыты границы», – отметил министр экономики Сербии Бранислав Недимович.

Пока идёт процесс ратификации нового соглашения, действуют условия предыдущего подписанного Сербией и ЕАЭС договора, согласно которому Сербия может экспортировать в страны-участницы союза 2 000 тонн сигарет, 35 000 литров алкоголя, 400 тонн сыра из коровьего молока. Кроме того, Сербия получила освобождение от таможенных тарифов на ввоз сыра из овечьего и козьего молока, а также фруктовой ракии в неограниченном количестве.

Товарооборот Сербии с пятью странами-участницами ЕАЭС в 2018 году достиг 3,4 миллиарда евро, что показательно для иностранных инвесторов, желающих вложить средства в новые проекты на территории балканского государства.

Белград, Катарина Лане

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