Глава МВД Сербии: «Оппозиция пытается поссорить нас с Россией»

Сербская оппозиция в борьбе за власть безуспешно пытается разрушить партнерские отношения действующего президента Сербии Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет в своей статье министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. В газете «Вечерние новости» глава МВД проанализировал деятельность противников «режима», которые некогда управляли страной, а сейчас снова стремятся захватить власть.

Министр напомнил о событиях 2011 года, когда 2 августа произошли массовые столкновения производителей малины, недовольных государственными ценами на ягоды, и полиции. «Баррикады, полиция и жандармерия. В драке повреждено 27 полицейских, служебный автомобиль вытолкнут в реку. Производители малины туда же выбрасывают ягоды. Разбитые головы, бесправные люди, уничтоженное имущество... Так выглядела демократия во времена власти Драгана Джиласа, Бориса Тадича, Вука Еремича. Таким «мирным и цивилизованным методом» они поддерживали демократический диалог с «крестьянами», как их называют сегодня, проливая над ними крокодиловые слезы. Это они тогда сталкивали мирных людей с полицией, не щадя ничьих жизней», – напомнил Стефанович о том, как управляли страной нынешний лидер Партии свободы и справедливости и бывший мэр Белграда Драган Джилас, глава Народной партии и экс – министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, а также бывший президент Борис Тадич, который сегодня возглавляет Социал-демократическую партию.

Министр внутренних дел Сербии также обратил внимание, как часто эти оппозиционеры прячутся за спиной одиозного лидера движения «Двери» и бывшего библиотекаря Бошко Обрадовича, единственного среди них, кто не управлял ни городом, ни страной. «Неудивительно, что часто именно Обрадович выступает рупором оппозиции. Когда Джилас не желает публично говорить некоторые вещи, которые не понравились бы его европейским партнёрам, о том, как он выступает против России и какой он луч света демократии, свободы и справедливости в тёмном царстве, он выдвигает вперёд Обрадовича. При этом Джилас никогда не упускает возможности поддержать Обрадовича в уличных акциях протеста, когда демонстранты ломают ноги и головы полицейским, штурмуют здание парламента и гостелерадиокомпании РТС, неся демократию огнём и мечом», – констатировал глава МВД, напомнив о недавних беспорядках в Белграде, когда оппозиция, бойкотирующая парламентские выборы 21 июня, пыталась силой взять власть.

Стефанович также обратил внимание на ещё одного участника оппозиционных сил Сербии Младжана Джорджевича, который, якобы заручившись поддержкой российских политиков, пытается свергнуть режим Александра Вучича.

«Ещё один рупор Джиласа – это Младжан Джорджевич, через которого он посылает сообщения Европе и надеется в будущем пристроить на важное правительственное место. Их намерения ясны: они пытаются испортить отношения России и Сербии, русского и сербского народа, или хотя бы рассорить наших лидеров», – уверен министр внутренних дел Сербии.

Стефанович подчеркнул, что эти попытки бесплодны и бессмысленны. «Они очевидно забыли о том, что Владимир Путин награждал орденом (в 2019 году президенту Сербии из рук лидера России был вручён орден Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией – прим.ред) именно Александра Вучича, а не кого-либо из них. Путин ценит партнёрские отношения с Вучичем, уважает Вучича за любовь к своей стране и его жёсткую позицию. Вучич никогда ни перед кем не заискивал за более удобный номер в отеле или более тёплый приём, как делали они в свое время, будучи у власти. Путин наградил орденом человека, который храбро и достойно борется изо всех сил за свою страну, ставя национальные интересы на первое и главное место. Путин уважает Вучича потому, что тот строит свободное государство, которому никто не смеет диктовать свою волю и указывать, с кем дружить и приказывать ввести санкции против России. Вучич ведёт страну по пути евроинтеграции, желая в Сербии власти закона, который равен для всех, а не только для тех, на кого укажут Джилас и Обрадович. У них нет ни возможностей, ни ресурсов рассорить нас с Россией и Евросоюзом», – заявил министр внутренних дел Сербии. Стефанович считает, что сербской оппозиции следует задуматься о том, что она желает для граждан Сербии. «Оппозиция сталкивает народ лбами каждый день, создавая атмосферу хаоса, в которой ничего хорошего Сербии не светит», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Белград, Катарина Лане

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