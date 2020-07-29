Брюссель заверяет, что не торопит Приштину и Белград с договором

Европейский союз не намерен настаивать срочном соглашении Приштины и Белграда, пока стороны не придут к всеохватывающим договоренностям. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии ЕС по иностранным делам ЕС.

«Косово и Сербия подпишут одно общее соглашение о нормализации отношений после того, как обсудят все темы и договорятся по всем вопросам. Процесс евроинтеграции обоих участников переговоров курирует Евросоюз», – заявила представитель пресс-службы Набила Масрали, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем в еврокомиссии настаивают на реализации ранее подписанных соглашений, в том числе Брюссельского. «Европейский союз и его страны-участницы ожидают от сторон имплементации ранее достигнутых договорённостей. Нерешенные вопросы будут решаться параллельно с переговорами по всеохватывающему соглашению», – говорится в заявлении.

Масрали подчеркнула, что ни одна проблема, которую обсуждают Сербия и Косово, не ограничена жёсткими сроками решения. Стороны не связаны никакими временными рамками и будут вести диалог столько, сколько потребуется для разрешения всех спорных моментов.

Напомним, переговоры Белграда и Приштины возобновились 16 июля, когда состоялась очная встреча президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» Косово Авдуллаха Хоти. Далее диалог был продолжен на уровне экспертов, которые встретятся, в том числе завтра, 30 июля, в Брюсселе. Сербскую делегацию возглавляет директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, интересы Приштины представляет координатор по переговорам Скендер Хисени. Предполагается, что стороны обсудят проблему пропавших без вести во время косовской войны, а также возможные экономические меры для нормализации отношений.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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