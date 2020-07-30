Президент Сербии о переговорах с Приштиной: «Мы не позволим нас принуждать к чему-либо»

Белград не будет поддаваться на провокации и давление, которое оказывается накануне очередного раунда переговоров с Приштиной по решению косовской проблемы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия – это не мальчик для битья, мы не позволим нас принуждать к чему-либо, что не является компромиссным решением: чтобы Сербия признала Косово и ничего не получила в ответ. Мы нацелены на серьёзные, конкретные переговоры», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем Вучич отметил, что Белград намерен «сохранить свою позицию надёжного партнёра ЕС, однако Сербии предстоят трудные времена». Президент сообщил, что заявление «премьер-министра» Косово Авдуллаха Хоти, что в Брюсселе готовится окончательное соглашение между Белградом и Приштиной для него стало неожиданностью. «Мы намерены разговаривать о темах, заявленных в повестке дня», – заверил президент Сербии.

В то же время Вучич обратил внимание, что Сербия приняла принципиальное решение участвовать в переговорах под кураторством Евросоюза, чтобы решить, прежде всего, многолетние проблемы в отношениях Белграда и Приштины, которая не исполняет взятые на себя обязательства, в частности, по формированию Сообщества сербских муниципалитетов, о которых стороны договорились ещё в 2013 году. «Наша делегация готова к разговору о беженцах, переселенцах, пропавших без вести, о вопросах экономики и других сферах взаимодействия. Мы будем настаивать на открытии архивов Армии Освобождения Косово, что весьма важно для семей жертв, которые до сих пор не знают, где находятся их родные», – заявил президент Сербии, указав, что процент возвращения беженцев в Косово самый низкий в мире: он составляет 1,9%.

Вучич также подчеркнул, что экономический аспект отношений, а именно свободный обмен товарами и услугами, одинаково важен как для сербов, так и для косовских албанцев.

Стоит отметить, что накануне запланированной на сегодня встрече представителей Белграда и Приштины в Брюсселе было осуществлено несколько провокаций. В конце прошлой недели «премьер-министр» самопровозглашенной республики заявил, что цель брюссельских переговоров – «это признание Косово», а в отдельных СМИ появилась информация о том, что сербской делегации уже сегодня будет вручён окончательный проект соглашения сторон, согласно которому Белград должен признать суверенитет Косово. Впоследствии эту информацию опроверг пресс-секретарь Европейской службы по делам внешней политики Петер Стано.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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