Переговоры по Косово: Белград устал от лжи Приштины

Приштина подрывает переговоры с Белградом по решению косовской проблемы. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, представляющий Сербию на брюссельское встрече с косовской делегацией.

«Я сказал в лицо [главе косовской делегации] Скендеру Хисени, что устал слушать ложь Приштины о том, что переговоры ведут к признанию независимости Косово и что всеохватывающее соглашение принесёт тот результат, о котором они мечтают. Нет, этого не будет. Результатом соглашения может стать урегулирование отношений, нормализация торговли, образования, транспортного сообщения, экономический рост с обеих сторон. Это Сербия готова обсуждать. Перестаньте подрывать диалог своими выдумками о его содержании и процессе», – заявил Джурич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, переговоры об экономике и проблемах беженцев продвигаются непросто, но Сербия жёстко стоит на защите своего достоинства и национальных интересов. «Мы ясно дали понять второй стороне, что с нами нельзя разговаривать на языке ультиматума. Мы готовы решать проблемы, обсуждая их, предлагая конструктивные решения. Да, это непросто, но раздор и несогласие здесь, в Брюсселе, лучше, чем между людьми, которые сейчас живут в Косово и Метохии», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Комментируя спекуляции о проекте окончательного соглашения, согласно которому Косово получит официальное признание независимости, Джурич подчеркнул, что такого документа нет.

«Нет, нам никто ничего такого не вручал, но, если бы попытались, у нас были чёткие инструкции президента Сербии Александра Вучича на этот случай. Если бы такая попытка была предпринята, мы бы немедленно сели в самолёт и отправились домой», – заверил Джурич.

Предполагается, что переговоры по косовской проблеме продолжатся в конце августа.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.07.20

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