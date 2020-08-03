Сербская оппозиция вооружилась рогатками: пытается сорвать работу нового парламента

В центре Белграда полиция задержала автомобиль лидера ультраправой оппозиции Срджана Ноги, который направлялся к зданию парламента страны. В багажнике его машины обнаружены несколько сумок с пейнтбольными винтовками, рогатками и пиротехническими устройствами.

Судя по всему, Ного и его соратники намеревались устроить беспорядки во время входа новых депутатов в Скупщину. Еще несколько его сторонников с рогатками были задержаны перед зданием республиканского парламента.

Неделю назад Ного объявил, что не допустит утверждения состава парламента Сербии нового созыва. Тогда политик сообщил, что заказал пейнтбольные винтовки, которые могут стрелять на 200-300 метров, факелы, петарды и фейерверки, которые оппозиция будет использовать для «отстрела» депутатов нового парламента страны. После этого заявления Ного несколько раз выстрелил из пейнтбольного ружья по зданию Скупщины.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.08.20

Косовские сепаратисты «присвоили» озеро Газиводе. / Глава косовского «правительства» заразился коронавирусом. / В Хорватии жестоко избивают туристов за татуировки с православными символами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»