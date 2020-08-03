российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 августа 2020, 01:21 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербская оппозиция вооружилась рогатками: пытается сорвать работу нового парламента

Фото: insajder.net

В центре Белграда полиция задержала автомобиль лидера ультраправой оппозиции Срджана Ноги, который направлялся к зданию парламента страны. В багажнике его машины обнаружены несколько сумок с пейнтбольными винтовками, рогатками и пиротехническими устройствами.

Судя по всему, Ного и его соратники намеревались устроить беспорядки во время входа новых депутатов в Скупщину. Еще несколько его сторонников с рогатками были задержаны перед зданием республиканского парламента.

Неделю назад Ного объявил, что не допустит утверждения состава парламента Сербии нового созыва. Тогда политик сообщил, что заказал пейнтбольные винтовки, которые могут стрелять на 200-300 метров, факелы, петарды и фейерверки, которые оппозиция будет использовать для «отстрела» депутатов нового парламента страны. После этого заявления Ного несколько раз выстрелил из пейнтбольного ружья по зданию Скупщины.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.08.20

Косовские сепаратисты «присвоили» озеро Газиводе. / Глава косовского «правительства» заразился коронавирусом. / В Хорватии жестоко избивают туристов за татуировки с православными символами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Вашингтон проконсультирует косовских сепаратистов

Переговоры по Косово: Белград устал от лжи Приштины

Президент Сербии о переговорах с Приштиной: «Мы не позволим нас принуждать к чему-либо»

Брюссель заявил об отсутствии давления на Белград по косовской проблеме

«Личное поражение»: экс-министр обороны Хорватии оценил оснащение сербской армии

Брюссель заверяет, что не торопит Приштину и Белград с договором

Невиданная провокация: Хорватия приглашает серба на годовщину геноцида сербского народа

Глава МВД Сербии: «Оппозиция пытается поссорить нас с Россией»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Сербия,