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Вторник, 4 августа 2020, 14:57 мск

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Каждый работающий гражданин Сербии получит из бюджета 155 евро

Фото: seenews.com

Сотрудники компаний Сербии, в том числе тех, что были основаны после 15 марта 2020 года, получат в пятницу, 7 августа, 60% от минимальной заработной платы, что составит примерно 155 евро. Это решение правительства озвучил сегодня министр финансов Сербии Синиша Мали.

«Это помощь, в том числе и тем, кто в непростые времена эпидемии открыл свое дело. Полагаем, что среди этих людей много молодёжи», – сказал он.

По словам Мали, молодых фирм в Сербии зарегистрировано 13 550. Всего же этот, уже второй, пакет государственной помощи рассчитан на 235 372 предприятия, где трудится более миллиона человек. Для этих целей из республиканского бюджета будет выделено свыше 150 млн евро.

Белград, Катарина Лане

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