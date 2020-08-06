Альянс «агрессоров и преступников»: в Белграде жгут флаги НАТО

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель выступил с жесткой критикой Недели НАТО в Белграде, назвав североатлантический альянс «агрессором и преступником», а организатора мероприятия в столице Сербии – директоров Центра североатлантических исследований (CEAS) Елену Милич – «иностранным наемником».

«Мы продолжим показывать сербскому народу, насколько преступным является альянс и сколько вреда он причинил, прежде всего, сербскому народу, потому что он существовал в течение пятидесяти лет исключительно для бомбардировки Сербии. Спустя двадцать лет он уже не знает, для чего все еще существует, но продолжает представлять угрозу для Сербии», – заявил Шешель, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Неделя НАТО в Белграде проводится восьмой раз. Организатором этих мероприятий является неправительственная организация «Центр евроатлантических исследований», который получает поддержку ряда некоммерческих организаций, включая фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, американский Национальный фонд демократии, Фонд братьев Рокфеллеров, а также от Европейской Комиссии, дипломатического отдела НАТО, ОБСЕ, посольств Норвегии, США и Нидерландов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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