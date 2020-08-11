В Сербии вводится «коронавирусный» формат обучения школьников

В Сербии в связи с угрозой распространения коронавируса изменен формат обучения в школах. Как сообщил министр образования Младен Шарчевич, очная и дистанционная учеба в ряде случаев будут комбинироваться.

По его словам, в младших классах будут сокращённые уроки. Всего в день их будет четыре, каждый продлится по полчаса. Ученики пятых, шестых, седьмых и восьмых классов будут посещать школы через день, а старшеклассникам предложили формат «неделя – через неделю», то есть совмещение очной и дистанционной формы образования.

«Мы детально анализируем все возможности, потому что в некоторых школах учеников мало, а мест много. С другой стороны, есть переполненные учебные заведения, как, например, гимназии в больших городах. Мы сейчас прорабатываем детали, о которых сообщим позднее», – уточнил министр.

Эпидемиолог Предраг Кон предложил также поделить классы, чтобы в каждом было максимум по 15 учеников. По его мнению, такая мера могла бы помочь избежать скопления детей в аудиториях.

При этом врач отметил, что на переменах каждый кабинет будет дезинфицироваться (к началу учебного года школы будут обеспечены всеми необходимыми средствами дезинфекции, бумажными полотенцами, средствами гигиены для рук), а школьников обяжут носить маски в перерывах между уроками. «Считаю полезным, если перед школой родители будут мерить температуру ребёнку, и, в случае её повышения, оставлять школьника дома», – сказал Кон, обратив внимание, что министерство образования готовит информационный ролик для родителей, как отправлять ребёнка в школу в условиях эпидемии.

Эпидемиолог Бранислав Тиодорович со своей стороны высказал мнение, что нельзя полностью лишать школьников посещения учебных заведений. «Дети должны ходить в школу, чтобы нормально развиваться, на дистанционном обучении мы лишаем ребёнка социально-психологического развития. Это особенно важно для школьников младших классов. Мы предусмотрим возможности контроля здоровья и будем следить за дистанцированием детей», – уточнил врач.

Что касается вузов, то, как сообщил проректор по учебным вопросам Белградского университета Петар Булат, скорее всего, студенты будут учиться дистанционно, а посещать вуз будут только для участия в семинарах, практике и для сдачи экзаменов. В таком случае их разделят на небольшие группы и обяжут носить маски. «Важно, что вуз готов к любому сценарию. Мы будем приспосабливаться к текущей эпидемиологической ситуации. Принимать сейчас окончательное решение, как будет выглядеть учебный процесс, ещё рано: до начала академического учебного года у нас есть ещё полтора месяца», – отметил Булат.

Белград, Катарина Лане

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