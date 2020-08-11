Вашингтон недоволен: США предупредили Сербию о рисках покупки оружия у Китая

Посольство США в Белграде прокомментировало покупку Сербией китайских ракет средней дальности с радиолокационным наведением нового поколения – зенитно-ракетных комплексов FK-3. В сообщении американского диппредставительства подчеркивается, что правительства государств должны осознавать, какие «краткосрочные и долгосрочные риски и цену», влечет за собой бизнес с компаниями КНР.

Посольство США обращает внимание, что каждая страна должна быть уверена, что покупка оборудования не поставит под угрозу ее национальную безопасность и экономический суверенитет, «но считает, что такой уверенности не может быть», если, как указано, «продавцы военного и оборонного оборудования зависят от авторитарной власти, такой как в Китайской Народной Республике».

Американское диппредставительство также отмечает, что выбор поставщиков вооружений должен отражать заявленную Сербией цель максимально интегрироваться с Европой, и подчеркивает, что были и другие продавцы, которые не зависят, как было указано, от «авторитарных режимов» и предлагали оборудование, способное не только удовлетворить оборонные потребности Сербии, но также сопоставимы по качеству и цене.

Напомним, 5 августа министерство обороны Сербии объявило, что ВВС и ПВО страны были усилены за счет закупки шести беспилотных летательных аппаратов CH-92А и авиабомб с лазерным наведением из Китайской Народной Республики.

«Закупив новые самолеты, сербская армия стала первым пользователем таких самолетов в регионе и значительно улучшила свои разведывательные и воздушные возможности», – заявили в сербском оборонном ведомстве.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.08.20

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